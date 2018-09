Agüero renova até 2021 e completará dez anos como jogador do Manchester City

21/09/2018 | 14:28



A passagem de Sergio Agüero pelo Manchester City vai completar uma década. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube inglês anunciou a ampliação do contrato do atacante argentino por mais um ano, o que o torna válido até 2021.

Se Agüero cumprir esse acordo até o final, o argentino completará dez anos como jogador do City, pois o atacante chegou a Manchester em 2011, contratado junto ao Atlético de Madrid. E ele indicou que completar uma década como jogador do atual campeão inglês foi um fator que o motivou a ampliar o seu vínculo.

"Eu estou feliz por esse ano adicional", disse Agüero, à CityTV, o canal de vídeos do clube de Manchester. "Minha ideia é estar aqui por dez anos. Eu estou aqui há sete, e serão dez quando o contrato se encerrar. Espero que isso aconteça. Essa é a principal razão pela qual eu assinei", acrescentou.

Agüero é o maior artilheiro da história do City com 204 gols marcados em 299 partidas disputadas. E o atacante argentino começou bem a temporada 2017/2018, tendo feito três gols nas cinco partidas que disputou no Campeonato Inglês.

Embora tenha status de titular, em algumas partidas o atacante perdeu essa condição para o brasileiro Gabriel Jesus, como ocorreu nesta semana, na estreia na Liga dos Campeões da Europa, contra o Lyon.

Agüero, de 30 anos, iniciou a sua carreira no Independiente, e também fez parte do grupo da seleção da Argentina nas últimas três edições da Copa do Mundo. E ao renovar o contrato, ele celebrou a sua identificação com o City, time pelo qual venceu três vezes o Campeonato Inglês e outras três a Copa da Liga Inglesa. "Estou muito feliz porque em trataram bem desde o primeiro dia em que cheguei aqui", afirmou.

Com Agüero de contrato renovado, o Manchester City voltará a jogar neste sábado, quando vai visitar o Cardiff City, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.