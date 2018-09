Rihanna é nomeada Embaixadora Extraordinária de Barbados

21/09/2018 | 14:27



A cantora Rihanna está assumindo novas responsabilidades em sua carreira fora da música. Na última quinta-feira, 20, ela foi nomeada Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária (uma espécie de diplomata) de Barbados, ilha do Caribe onde nasceu. O cargo acarreta a responsabilidade de promover a educação, o turismo e o investimento no país.

De acordo com o site de Serviço de Informação do Governo de Barbados, a escolha da cantora foi motivada pelo seu trabalho filantrópico, principalmente nas áreas de saúde e educação. Além disso, Rihanna contribuiu para o aumento do reconhecimento da ilha ao redor do mundo.

No ano de 2008, a cantora havia sido apontada como Embaixadora Cultural de Barbados. Como realiza muitos trabalhos e exerce grande influência na área, agora terá um novo título no governo.