Bolsas da Europa colhem frutos de clima mais calmo com comércio e sobem

21/09/2018 | 14:13



As bolsas europeias registraram ganhos sólidos nesta sexta-feira, 21, com os investidores avaliando ainda a possibilidade de uma possível aproximação entre Washington e Pequim, após imposição de tarifas menores do que o mercado esperava e de olho em novas avaliações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Liderando os ganhos, a bolsa de Londres acabou fechando com alta de 1,67%, impulsionada pela desvalorização acentuada da libra depois que a primeira-ministra britânica, Theresa May, fez um discurso pessimista sobre o Brexit, afirmando que um não acordo é melhor do que um acordo ruim.

Em pronunciamento duro, May comentou que há divergências com o bloco sobre a relação econômica futura e o status da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. A premiê criticou as autoridades da UE por não aceitarem a estratégia dela, conhecida como plano Chequers, e não detalharem suas críticas nem oferecerem uma contraproposta clara. Com isso, a libra caiu com força ante o dólar, em meio a um aprofundamento do pessimismo de possível acordo.

Ontem, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a proposta apresentada pelo governo do Reino Unido "não funciona porque arrisca minar o mercado comum" europeu. Enquanto isso, May tem sido enfática de que o plano de Chequers é o único e o melhor que Londres tem a oferecer, com os dois lados reticentes em mostrar mudanças. Entre os setores com maiores ganhos em Londres, destaque para o de mineração, beneficiado pelo avanço acentuado do cobre.

As ações da Glencore e da Rio Tinto lideram os ganhos nesta semana, beneficiando-se do sentimento positivo do mercado devido à decisão da China de impor tarifas sobre importações norte-americanas. Analistas do UBS dizem que as ações também podem ter ganhado com a conversa sobre projetos de infraestrutura doméstica na China, enquanto a Rio Tinto também viu uma reação positiva de uma recompra de ações antecipada, anunciada na quinta-feira. Na semana, as suas empresas subiram em torno de 10%. Já Londres acumulou ganho de 2,55%.

Na França, a empresa de engenharia Altran Technologies subiu 3,38% em meio a um relatório de que o presidente-executivo da empresa comprou ações. A bolsa de Paris subiu 0,78% e na semana avançou 2,65%.

Nos demais mercados, a bolsa de Frankfurt subiu 0,85%, Milão avançou 0,69%, Madri ganhou 0,07%, enquanto a bolsa de Lisboa caiu 0,24%. Na semana, Frankfurt avançou 2,53%, Milão subiu 3,12%, Madri acelerou 2,40% e Lisboa teve acréscimo de 1,15%.