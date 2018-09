Kris Jenner revela ter feito o parto de Kylie Jenner

21/09/2018 | 14:11



A empresária Kris Jenner mostrou que além de cuidar de suas próprias tarefas profissionais, consegue ajudar as filhas nas mais diversas situações. A matriarca da família Kardashian revelou no teaser do mais novo episódio de Keeping Up With The Kardashians que fez parto da sua filha mais nova, Kylie Jenner!

No vídeo, a mãe está ao lado de Kim e Kourtney Kardashians enquanto fala sobre como foi o momento em que Kylie deu à luz:

- Ela estava muito bem. Dizia que não sentia dor alguma. Eu fiquei muito orgulhosa.

E continua:

- Eu fiz o parto! Eu puxei Stormi para fora, revelou Kris orgulhosa enquanto Kim e Kourtney a olham surpresas.

Kylie Jenner deu à luz Stormi, sua primeira filha, em fevereiro deste ano. A menina é fruto do relacionamento da empresária com o rapper Travis Scott.