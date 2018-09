Xuxa fala sobre fã que morreu após encontrá-la: - Pensei que tudo ficaria bem

21/09/2018 | 14:11



Recentemente, fãs de Xuxa se reuniram para recepcioná-la em sua chegada à Argentina, mas por causa do tumulto, Hernan Mondragon acabou passando mal e morreu, logo em seguida. A apresentadora lamentou o fato em suas redes sociais e ainda deu entrevista a alguns veículos, como o jornal Clarín.

Ela começou dizendo o seguinte:

- Foi muito difícil porque ele era uma pessoa muito conhecida, por mim, por todos os seguidores, por todos os fãs, era uma pessoa que sempre me acompanhou. E na última vez que eu fiz o programa aqui na Argentina, eu guardei o rostinho dele de sofrimento por eu ter que terminar o programa. (...) A única coisa que ele realmente queria era continuar próximo a mim.

Visivelmente emocionada, ela ainda continua:

- Eu vi que tinha dado algo errado ontem quando ele caiu em cima de outras pessoas e nós tentamos colocar as pessoas em pé, mas ele ficou lá, e eu não pude ir com ele porque as pessoas poderiam pisar nele. Nunca me passou pela cabeça que o pior iria acontecer, pensei que tudo ficaria bem. E quando eu cheguei no carro, eu já vi a ambulância, e eu perguntava para as pessoas como ele estava e as pessoas diziam que ele estava bem, que estava tudo bem. E depois veio outra falando que ele não teve um ataque, mas que estava tudo bem, que já o haviam reanimado.

Xuxa ainda detalha:

- No caminho todas as pessoas diziam que estava tudo bem. Quando cheguei ao hotel eu sabia que não estava. Eu não acreditava, quer dizer, é uma coisa que não dá pra acreditar que uma pessoa tão presente, tão jovem, tão cheia de vida, que só queria estar perto de mim, já não está mais.

Por fim, ela ainda pede desculpas à família e declara:

- Ninguém poder fazer nada é o pior.