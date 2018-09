Homem acusado por ameaçar Taylor Swift de morte e estupro é preso

21/09/2018 | 14:11



De acordo com o jornal Daily Mail, um homem de 26 anos de idade chamado Erick Swarbrick foi preso no Texas, Estados Unidos, por enviar mais de 40 de cartas e e-mails para Taylor Swift em que a ameça de estupro e morte.

Tudo começou em janeiro de 2018, quando Erick começou a entregar as mensagens na sede da gravadora da cantora. Inicialmente, as cartas e e-mails eram menos agressivos, pois ele pedia apenas para ser apresentado à Taylor. Porém, tempos depois, o conteúdo começou a ficar mais hostil.

Nas cartas, era possível ver claramente as ameaças sérias contra a cantora e em uma delas Swarbrick escreve que planejava estuprar e matar a cantora e depois se matar:

Eu odeio a Taylor Swift e sei que sou sua alma gêmea. Eu reprimi o monstro dentro de mim e sei que não há nenhuma outra resposta além da morte.

Segundo a imprensa internacional, Erick já havia sido preso e fichado pelas mensagens, mas continuou com as ações assim que pagou a fiança.

Ele foi detido no dia 25 de agosto pelas autoridades federais e está em uma delegacia aguardando o andamento do processo. Se for condenado, ele poderá passar até cinco anos na prisão.