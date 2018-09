Cães e gatos têm programação gratuita neste fim de semana em São Paulo

21/09/2018 | 12:49



Piscina de bolinhas, adestramento de cães, alimentação saudável para pets. Estas são algumas das atividades que acontecem no Vila Pet, programação dedicada aos animais de estimação, neste sábado, 22, e domingo, 23, no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista. A programação é gratuita.

A Vila Butantan, espaço conhecido por ser "pet-friendly", terá palestras e rodas de conversas do meio-dia às 20h. No sábado, haverá um workshop sobre medicina quântica em animais e mitos e verdades a respeito da alimentação de cães e gatos. Além disso, haverá o concurso Cara de um, focinho de outro, que vai eleger o animais mais parecidos com o dono.

No domingo, o adestrador de animais de novelas Ricardo Mazzaro fará a palestra Educando o Seu Cão. Ele estará com o cachorro que interpreta o personagem Feijão, na novela "As Aventuras de Poliana", no SBT.

Ao longo de todo o fim de semana, é possível adotar cães e gatos com a Ong Aila. Haverá um espaço para a compra de roupinhas, acessórios e petiscos também. Veterinários e adestradores ficam à disposição para bater um papo com os participantes da feira. A Vila Butantan fica na Rua Agostinho Cantu, 47, próximo à estação Butantã do metrô, em São Paulo.