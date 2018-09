Jonathas tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians no domingo contra o Inter

21/09/2018 | 12:42



O Corinthians confirmou que o atacante Jonathas teve diagnosticada uma fibrose na coxa direita e desfalcará a equipe na partida de domingo contra o Internacional, em casa, às 16 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não tem previsão de alta e também é dúvida para o duelo com o Flamengo na próxima quarta-feira, em casa, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, também em São Paulo.

O problema é uma má cicatrização de uma lesão anterior que o atacante sofreu no local. Em julho, um mês após chegar ao Corinthians, Jonathas teve um estiramento muscular e ficou fora de atividade por três semanas.

Na quinta-feira, Jonathas realizou exames no Instituto de Fisioterapia do médico Joaquim Grava. De acordo com uma postagem na rede social Instagram da clínica, o jogador passou por um procedimento chamado de Eletrólise Percutânea Intratisular, que visa acelerar o tratamento de lesões crônicas.

Após ter se lesionado, Jonathas atuou por mais quatro jogos pela equipe. Com o técnico Jair Ventura, ele entrou no decorrer do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Caso ele realmente fique de fora do duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Corinthians não terá um centroavante como opção nem no banco de reservas. Isso porque Roger e Matheus Matias, que poderiam fazer essa função, não foram inscritos na competição.

Vislumbrando a possibilidade de alcançar a decisão da Copa do Brasil, no qual empatou por 0 a 0 com os flamenguistas no duelo de ida da semifinal, o Corinthians ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 33 pontos, um atrás do Cruzeiro, o sétimo colocado.