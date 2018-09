Filme 'Turma da Mônica - Laços' ganha data de estreia nos cinemas

Do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 12:35



O longa-metragem Turma da Mônica - Laços teve sua data de estreia confirmada para os cinemas em 27 de junho de 2019. A revelação foi feita pela Paris Filmes, responsável pela distribuição do filme.

O projeto comandado pelo diretor Daniel Rezende levou sete semanas para ser filmado e envolveu equipe com cerca de 200 pessoas, incluindo os atores mirins Giulia Benite (Mônica), Laura Rauseo (Magali), Gabriel Moreira (Cascão) e Kevin Vechiatto (Cebolinha). Entre o elenco adultos estão Monica Iozzi como a Dona Luísa e Paulo Vilhena no papel de Seu Cebola.

A obra tem o mesmo nome do livro em que é baseado, com texto e ilustrações assinados pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi. A obra foi lançada originalmente em 2013, fazendo parte do selo especial Graphic MSP, projeto no qual diversos autores brasileiros são convidados a reimaginar os personagens de Mauricio de Sousa. Será a primeira vez que atores de verdade darão vida às figuras das HQs.

"Turma da Mônica - Laços" ainda passará por processo de pós-produção. Serão meses de trabalho como edição (onde as cenas gravadas precisam são reunidas na ordem correta que o diretor deseja mostrar a história), criação musical e correções de cores das imagens.