Filha de James Brown morre aos 53 anos de idade

21/09/2018 | 11:11



Aos 53 anos de idade, no dia 20 de setembro, morreu Venisha Brown, uma das filhas do eterno rei do soul, James Brown. A cantora faleceu após sofrer complicações de uma pneumonia.

As informações foram divulgadas pela fundação James Brown Family Foundation, de acordo com a Billboard. Venisha também era cantora e compositora e era conhecida como alguém que incorporou totalmente os movimentos de dança de seu pai, que morreu em 2006.

A fundação, em nome da família Brown, agradece as orações e os telefonemas, mas pediu privacidade, por enquanto.