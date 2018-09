Gente como a gente! Príncipe Harry é flagrado escondendo comida em evento de Meghan Markle

21/09/2018 | 11:11



Quem nunca esteve naquela boca-livre e resolveu aproveitar para levar um dos lanchinhos do evento para casa? Pois saiba que até um membro da realeza também já se pegou fazendo uma marmitinha para comer mais tarde, ou quase isso!

Na estreia de Meghan Markle como anfitriã de um evento após entrar oficialmente para a Família Real, o marido da atriz, Príncipe Harry, foi pego em um momento descontraído! Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ruivo esconde algumas samosas, um petisco parecido com um pastel, em um guardanapo. Ao perceber que estava sendo filmado, Harry sorri para a câmera. Gente como a gente mesmo! O casal ainda protagonizou cenas que conquistaram o coração dos internautas. Quando um vento bateu no cabelo da duquesa e os fios atingiram o rosto de Harry. O duque de Sussex então alisou os cabelos da amada, bem fofo!

A estreia de Meghan como anfitriã aconteceu na tarde da última quinta-feira, dia 20, no lançamento de um livro de culinária, Together: Our Community Cookbook, que ela ajudou a criar com as mulheres do Hubb Community Kitchen, um grupo que, com o incêndio de um prédio de Londres, ajudou a cozinhar para famílias que ficaram desabrigadas. Para a ocasião, o blazer azul usado por Markle chamou a atenção, mas outro detalhe do look da duquesa era ainda mais importante. Segundo a Harper's Bazaar, a saia usada por ela era da grife Misha Noono, marca de uma de suas melhores amigas, e que estimula a educação de jovens meninas por todo o mundo.