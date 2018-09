Britto Júnior elogia Marcos Mion no comando de 'A Fazenda'

21/09/2018 | 11:02



O jornalista Britto Jr. apresentou "A Fazenda", da Record TV, por sete temporadas. Ele foi substituído por Roberto Justus. Na temporada deste ano, a atração tem o comando do apresentador Marcos Mion.

Nas redes sociais, os espectadores do reality se manifestaram sobre o programa. "O diretor atrapalha os apresentadores. Britto Jr. que o diga!", escreveu um internauta.

Na sequência, Britto Jr. respondeu a mensagem do seguidor, elogiando o atual apresentador do reality e chamando Roberto Justus de ''dr. Gesso''. "Tenho certeza de que o Mion vai botar o Dr. Gesso no bolso. Infelizmente, neste mundo de TV, é preciso ser atrevido, coisa que o Mion é, para desafiar diretores inseguros", provocou o jornalista na sua página oficial no Twitter.

Em abril deste ano, Britto Jr. publicou no Twitter que só voltaria ao comando do reality se houvesse mudança no programa, incluindo diretor e redatores.