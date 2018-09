Ao menos 100 morreram após naufrágio de balsa na Tanzânia

21/09/2018 | 10:54



O naufrágio de uma balsa na Tanzânia matou ao menos 100 pessoas, informou a rádio estatal do país nesta sexta-feira, 21. A balsa de passageiros MV Nyerere viajava entre Ukara e Bugolora quando virou e afundou no Lago Vitória na quinta-feira.

Ao menos 37 pessoas foram resgatadas até a noite de quinta, quando as equipes de resgate suspenderam os trabalhos.

Os esforços foram retomados na madrugada desta sexta e, segundo o comissário da região de Mwanza, John Mongella, é provável que o número de mortos aumente.

De acordo com a Cruz Vermelha da Tanzânia, estima-se que mais de 200 pessoas possam ter morrido, considerando os relatos de pescadores e testemunhas que estavam nas proximidades, já que os passageiros voltavam de um dia movimentado no mercado.

O número de pessoas que estavam a bordo é desconhecido, mas pode oscilar entre 400 e 500. Conforme disse o comandante da polícia de Mwanza, Jonathan Shanna, nenhum estrangeiro foi identificado entre os mortos. O presidente John Magufuli pediu ao país para manter a calma.

Acidentes são frequentemente registrados no grande lago de água doce cercado pela Tanzânia, Quênia e Uganda. Balsas como a MV Nyerere geralmente transportam centenas de passageiros e operam superlotadas.

Alguns dos acidentes no Lago Vitória com maior número de mortes foram registrados na Tanzânia, onde as embarcações costumam ser velhas e operam em más condições.

Em 1996, mais de 800 morreram quando a balsa de passageiros e carga MV Bukoba afundou no Lago Victoria. Quase 200 morreram em 2011, quando o MV Spic Islander afundou na costa do Oceano Índico, na Tanzânia, perto de Zanzibar. Fonte: Associated Press