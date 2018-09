Campeã do US Open, Osaka bate Strycova e vai à semifinal do Torneio de Tóquio

21/09/2018 | 10:22



Surpreendente campeã da última edição do US Open, a tenista Naomi Osaka ampliou o bom momento que vive nas quadras ao avançar nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Tóquio. Embalada pela conquista do Grand Slam realizado em Nova York, a japonesa desta vez superou a checa Barbora Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, para seguir na luta pelo título da competição realizada em quadras duras.

Cabeça de chave número 3 deste evento de nível Premier do circuito profissional feminino realizada em seu país, Osaka bateu a oitava pré-classificada no Japão em 1h31min de confronto. Assim, ela garantiu a festa da torcida local e se credenciou para encarar na próxima fase a italiana Camila Giorgi, que contou com a desistência por lesão da bielo-russa Victoria Azarenka quando vencia o primeiro set por 5/3 em outro duelo desta sexta.

Na partida contra Strycova, 25ª colocada do ranking mundial, Osaka fez valer a sua condição de atual sétima tenista da WTA sem maiores problemas. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez pela checa, a japonesa aproveitou as três chances que recebeu de ganhar games no serviço da adversária para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Com o novo triunfo, somado à série de sete vitórias em sua campanha no US Open, Osaka, de apenas 20 anos de idade, lutará por uma vaga na decisão deste sábado ostentando uma sequência de nove jogos de invencibilidade.

A outra semifinal do Torneio de Tóquio também já está definida. Será entre a checa Karolina Pliskova, quarta cabeça de chave, e a croata Donna Vekic. A primeira delas assegurou lugar na próxima fase ao derrotar a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4). Já a tenista da Croácia desbancou o favoritismo da francesa Caroline Garcia, segunda favorita, com um triunfo por 6/3 e 6/4.