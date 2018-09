Michael Douglas foi salvo por Danny DeVito ao ser picado por uma cobra

21/09/2018 | 10:11



Danny DeVito revelou que já salvou a vida de Michael Douglas! De acordo com a People, em entrevista na última quinta-feira, dia 20, o ator contou que em 1984, quando eles filmavam o longa Tudo Por Uma Esmeralda, Douglas foi ficado por uma cobra e precisou da ajuda do colega de elenco.

- Estávamos no México em um lugar cheio de pedregulhos e havia um cara que tinha um caminhão com uma gaiola cheia de cobras. Eu morro de medo de dobras, então eu nem cheguei perto. Mas Michael, se achando o bonzão Mikey D, viu que o cara estava com a cobra enquanto as crianças brincavam. Eu falava: Michael, não encoste na cobra. Isso é uma cobra, ela vai te picar. Ele achou que isso não fosse acontecer e, de repente, a cobra o mordeu na mão, recordou o ator, que está com 73 anos de idade.

Em seguida, ele explicou como ajudou a salvar a vida do marido de Catherine Zeta-Jones e mostrou que tudo terminou de forma bem-humorada, apesar do susto:

- E eu sempre ouvi que a melhor coisa a fazer é sugar o veneno imediatamente. Então, foi o que eu fiz. Peguei a mão dele e comecei a cuspir para todos os lados. E depois eu brinquei: Cara, que bom que ela não te mordeu em suas partes íntimas ou você seria um homem morto.

Isso que é amizade, né? Corajoso!