Com timaço estrelado por Sophie Charlotte e Camila Pitanga, Maria Maria ganha clipe 40 anos depois do lançamento da música de Milton Nascimento

21/09/2018 | 10:11



Quem nunca ouviu a canção Maria Maria, lançada por Milton Gonçalves há 40 anos? A música, um dos marcos da MPB, marcou uma geração no Brasil e é referência para muitos artistas. No entanto, até hoje ela não contava com um clipe.

Agora, no entanto, um timaço de estrelas encabeçado por Sophie Charlotte, Camila Pitanga e Zezé Motta se reuniu para uma versão atual e emocionante do vídeo.

Em um chão de terra batida, as celebridades se entregaram para interpretarem a canção que ganhou o mundo.

Dirigida por Matheus Senra, a produção conta também com as atrizes e cantoras Simone Mazzer, Jéssica Ellen, Georgiana Góes e Arianne Botelho.