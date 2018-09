Absenteísmo na Saúde

Do Diário do Grande ABC



21/09/2018



É assustador o índice de pacientes que deixam de comparecer a procedimentos médicos agendados no Grande ABC. A taxa de absenteísmo representa 46,65% de consultas e exames programados na região. Quase metade! Algo está evidentemente errado, o que requer diagnóstico das autoridades para que se reduza o número de faltas. Dado o alto volume de pessoas que reclamam da falta de oportunidade de atendimento nas sete cidades, era de se supor que não houvesse tanta gente desperdiçando oportunidade de passar pelos consultórios.

A porcentagem de não comparecimento é elevada em todos os municípios que forneceram os dados, mas em três deles as estatísticas são impressionantemente assustadoras. Em São Bernardo, por exemplo, a taxa de absentismo atinge 51,19%! Situação pouco melhor, mas não a ponto de despreocupar, verifica-se em Santo André (42,57%) e São Caetano (41,8%). Algo precisa ser feito.

Prefeituras da região, preocupadas com o exagerado índice de exames e consultas não efetivado, têm lançado mão de um sem-número de estratégias. Inclusive das mais inusitadas, como é o caso de Santo André. A administração andreense adotou o overbooking, metodologia que consiste em, baseada na média histórica de ausências, fazer quantidade maior de agendamentos já contando com as faltas que certamente vão ocorrer.

Traçar estratagemas para reduzir os danos causados pelo não comparecimento de munícipes aos procedimentos médicos é importante, mas ainda mais necessário será desvendar as razões que provocam o número excessivo de faltas. Uma das causas certamente deve ser o longo período decorrido entre os primeiros sintomas e a data da consulta, o que certamente se reproduz com os exames. Não se pode descartar que, entre um e outro, o incômodo já tenha desaparecido naturalmente ou, pior, tenha causado a morte do paciente – não são raros os casos de pessoas que morrem enquanto aguardam diagnóstico. Identificar a raiz do problema ajudará na solução. É o que se espera.