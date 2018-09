'Sou muito feminino, isso é uma grande qualidade', diz Chay Suede a Pedro Bial

21/09/2018 | 09:58



O ator Chay Suede participou do "Conversa com Bial" da noite de quinta-feira, 20, e foi questionado por Pedro Bial se acredita que "explora uma certa androginia". "Eu sou muito feminino e acho que isso é uma grande qualidade. A arte, de maneira geral é feminina. As grandes qualidades do universo são femininas", respondeu Chay.

O ator ainda comentou sobre o assédio das fãs de "várias idades e várias abordagens". Questionado por Bial sobre o público gay, respondeu: "Se comporta bem, à altura do que a gente espera."

Chay também comentou sobre suas dificuldades no começo da carreira no mundo da dramaturgia: "Nunca tive autoconfiança. Sempre fui muito retraído. Eu tinha muita vergonha do público, de me expressar verdadeiramente para pessoas que eu não conhecia."

Perguntado se continua sofrendo nesse aspecto, respondeu: "Sempre, sempre."