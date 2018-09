IPCA-15 fica em 0,09% em setembro, ante 0,13% em agosto, revela IBGE

21/09/2018 | 09:43



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,09% em setembro, após ter avançado 0,13% em agosto, informou na manhã desta sexta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo da mediana de 0,17% das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,02% e 0,29%.

Com o resultado anunciado nesta manhã, o IPCA-15 acumulou um aumento de 3,23% no ano. Nos 12 meses encerrados em setembro, o indicador ficou em 4,28%. As projeções iam de avanço de 4,20% a 4,51%.

Índice de difusão

O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA - 15) de setembro atingiu 52,46%, informou a Guide Investimentos ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, logo após a divulgação do índice pelo IBGE.

O índice de difusão, que mostra o quanto a alta de preços está espalhada, havia ficado em 54,64% no mês de agosto.