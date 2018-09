Obituário - 21 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 08:23



Santo André



Izabel Mingoranci Selini, 88. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José da Costa Miranda, 85. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dirce Palomo Andreata, 85. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Crematório Jardim da Colina.



Divina Barbetta Desimoni, 83. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Albertina Bueno dos Santos, 79. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivone Garcia Lattarulo, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Crematório Vila Alpina.



Rubens Oscar Morais Stockmann, 76. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.



José Roberto Sanfins, 75. Natural de Itatiba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Crematório Vila Alpina.



Nilsa dos Santos, 74. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Carlos da Silva Rosa, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vani Gross, 60. Natural de Concórdia (SC). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Padeira. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vanderlei Gironde, 57. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Emerson Moino Martins, 47. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Economista. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Michele Costa de Oliveira, 28. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Mario Risso, 93. Natural de Matão (SP). Residia em Praia Grande (SP). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



Orlando Mônico, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



Waldomiro Previtalle, 81. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério da Paulicéia.



Albino Cavallini, 80. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Jesuíta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Laércio Aparecido Ruiz, 58. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



Noélia Santos Sposito, 52. Natural de Diadema. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Maria da Natividade Santana, 95. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 17, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ilda Coppini Monteggia, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Angela Gonçalves da Silva, 90. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Luis Antonio Pepe, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Ana Maria Dias, 90. Natural de Cáceres (MT). Residia no Jardim Pitangueiras, em Diadema. Dia 17. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Marinete Pereira Barros, 79. Natural de Aquiraz (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



José de Luccas, 77. Natural de Indaiatuba (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Maria de Lourdes da Silva, 72. Natural de Cortes (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



José Alves dos Santos, 69. Natural de Saboeiro (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Odílio Ferreira da Silva, 61. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Margareth da Rocha, 57. Natural de Londrina (PR). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Luiz Augusto de Amorim, 56. Natural de Iraquara (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Ginaldo Carlos da Silva, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



Diego Tirço Mota, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.



Erick Christian Rocha Chagas, 23. Natural de São Caetano. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



Mauá



Maria Bezerra de Araujo, 92. Natural de Moreno (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Alidete Gonçalves dos Santos, 85. Natural de Salto da Divisa (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Lauro Carvalho de Souza, 78. Natural de Barreiras (BA). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Vilma Amélia Rodrigues de Morais, 70. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Júlio Henrique dos Santos, 69. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Jaime Antonio Galdino da Silva, 66. Natural de Água Preta (PE). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Wanderlei de Souza, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Maria Teixeira Lima, 53. Natural de Iporanga (PB). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.