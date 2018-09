Volks fará ônibus híbrido no País

21/09/2018 | 07:50



A Volkswagen pretende começar a produzir no Brasil, em 2021, um ônibus híbrido elétrico, disse na quinta-feira, 20, Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, que controla a empresa, em Hannover, na Alemanha. O protótipo é híbrido porque tem um motor movido a etanol ou gasolina que, quando está funcionando, gera energia para a bateria da parte elétrica. Com esse sistema, a eficiência do combustível é pelo menos 30% superior à de um veículo tradicional. O motor utilizado é o mesmo do Golf, veículo leve da Volkswagen. Batizado de Volksbus e-Flex, o modelo está na fase de testes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.