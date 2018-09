S&P reafirma rating da China em A+, com perspectiva estável

21/09/2018 | 05:39



A S&P reafirmou nesta sexta-feira o rating da China em A+, com perspectiva estável. Segundo a agência, mudanças na política do país ajudaram a conter o crescimento do crédito. Ainda assim, ela aponta que o novo crédito para o governo e setores fora da administração oficial continua em nível alto e poderia ainda acelerar.

A China tem uma perspectiva robusta para seu Produto Interno Bruto (PIB), diz a S&P, enquanto seu déficit do governo geral deve seguir perto ou abaixo de 3% do PIB. A S&P avalia que a política monetária do país é digna de crédito e eficaz, em grande medida. Por outro lado, nota que o uso contumaz de gastos de capital fora do balanço por governos locais complica as estimativas sobre a dívida do governo geral na China. De qualquer modo, a S&P projeta que a dívida líquida geral do governo até 2021 deve oscilar entre 2,6% e 3,4% do PIB.