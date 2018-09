S&P altera perspectiva do rating AAA da Austrália de negativa para estável

21/09/2018 | 00:46



A agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou a nota de crédito da Austrália em AAA, mas alterou a perspectiva do rating de negativa para estável.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P diz esperar que a posição fiscal do governo australiano retorne ao superávit no início dos anos 2020 "porque o foco contínuo do governo na prudência fiscal torna a coleta de receita mais alta em melhor desempenho orçamentário". A agência vê o governo australiano com "flexibilidade significativa" de receita para conseguir isso "com base no histórico de aumentar a receita mais rapidamente do que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nominal".

Além disso, a S&P apontou que a perspectiva estável reflete as expectativas da agência de superávit fiscal no início da década de 2020. "Esperamos que o crescimento estável das receitas do governo, apoiado pelo forte mercado de trabalho e preços de commodities relativamente robustos, seja acompanhado de contenção das despesas", afirma a S&P.