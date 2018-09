Haddad e Alvaro Dias trocam ataques ao falar sobre 'família' em debate

21/09/2018 | 00:04



Uma pergunta feita por Fernando Haddad (PT) sobre família abriu espaço para que o petista fosse duramente atacado pelo candidato à Presidência Alvaro Dias (Podemos) no debate realizado por emissoras em Aparecida (SP), na noite desta quinta-feira, 20.

"Você vem para essa campanha como porta-voz da tragédia, representando o caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso", disse Dias, afirmando que o a legenda petista "se especializou em distribuir a pobreza" e que a família brasileira era vítima de desigualdade social gerada por governos do PT.

Haddad rebateu dizendo que Alvaro Dias desconhecia a realidade do País. "Você fica no Senado, no seu gabinete, e desconhece a realidade", declarou o petista. O candidato do PT disse que a família foi fortalecida por programas da legenda, como o Bolsa Família, o ProUni e o Minha Casa, Minha Vida.

Logo em seguida, ao perguntar para Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro Dias continuou com ataques contra o PT afirmando que o partido promoveu um "conluio" com o sistema financeiro. Alckmin defendeu, em seguida, aumentar a competitividade de bancos no País e acabar, via decreto, com a exigência de autorização para entrada de bancos estrangeiros no País.