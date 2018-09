Palhavam diz que vontade fez diferença na vaga do Ramalhão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 00:06



O dia seguinte após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos e a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Paulista foi de reflexão no Santo André. O técnico José Carlos Palhavam segue comemorando o resultado, ainda mais porque o clube não fez grandes contratações e está jogando a competição com elenco formado em casa.



“Nós merecemos essa classificação. O time lutou muito. Por tudo que o Santo André passou esse ano, com o rebaixamento para a Série A-2 essa vaga é alegria que podemos dar para a torcida. Aqui podem faltar técnica, tática, mas garra não falta para esse time e isso fez a diferença”, constatou o treinador.



Palhavam é um dos responsáveis pela classificação. Em pouco tempo deu bom padrão defensivo para a equipe, que sofreu apenas seis gols em 11 partidas. Agora, com reforços no ataque, ele espera mostrar evolução na segunda fase para continuar surpreendendo.

“Primeiro objetivo conseguimos, que era a vaga na segunda fase. Agora temos de ter o pé no chão, saber que existem grandes equipes na Copa Paulista e estamos devagar, com traquilidade buscando nosso espaço”, comentou o treinador.



Antes da segunda fase, o Ramalhão, terceiro do Grupo 3, com 20 pontos, pega o São Caetano, amanhã, às 15h, no Anacleto Campanella. Para não depender do resultado do São Bernardo – quarto, com 18 –, que encara o Santos, precisa vencer para se manter à frente do Tigre.