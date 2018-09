Câmara de Ribeirão aprova projeto que prevê revitalizar Fábrica de Sal

Daniel Tossato



21/09/2018 | 07:24



A Câmara de Ribeirão Pires aprovou, por 16 votos favoráveis e um contrário, projeto que prevê revitalização da Fábrica de Sal e a construção de outra unidade do Sesi (Serviço Social da Indústria) na cidade. O vereador Anselmo Martins (PR) foi o único parlamentar que votou contra a proposta.

Agora, o Executivo terá que formalizar a doação do terreno para o Sesi, que deverá apresentar cronograma de implantação da unidade de ensino e do restauro da fábrica. Caso os trâmites corram dentro do prazo, o Paço acredita que as obras podem ter início ainda este ano. Segundo a administração, o período para as intervenções é de três anos, podendo ser prorrogado por mais dois, caso haja necessidade.

O projeto foi proposto pelo prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB) em agosto e sugere criação de parceria com o Sesi para a reforma do prédio fabril e a obra de unidade escolar em terreno anexo à fábrica. O aporte previsto é de R$ 30 milhões por parte do órgão ligado a setor da indústria.

Conforme o Paço, a administração atuou junto com a equipe técnica do Sesi e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) para que a proposta fosse viabilizada.

Já há na cidade um prédio que abriga escola do Sesi, mas como ela está instalada em espaço que sofre risco de deslizamento de terra, a unidade de ensino foi interditada em 2010.

“O projeto proposto pelo Sesi restaura um dos mais valiosos patrimônios do município, que é marco do crescimento industrial do Grande ABC”, disse Kiko. Seu antecessor, Saulo Benevides, tentou viabilizar a construção de um shopping no local, mas recuou após pressão popular e posicionamento de órgãos culturais.