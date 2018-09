Kiko nomeia filho de Grecco como secretário

Daniel Tossato



21/09/2018 | 07:22



Após aproximação com o ex-prefeito de Ribeirão Pires Luiz Carlos Grecco (PRB), o atual chefe do Executivo da cidade, Adler Kiko Teixeira (PSB), nomeou ontem o filho de Grecco, Anderson Grecco, como secretário de Cultura.

A Pasta recém-criada integra reforma administrativa aprovada pela Câmara no início do mês. O ato de nomeação contou com as presenças do vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB), de Grecco, do superintendente do Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires), Patrick Pavan, e demais secretários da cidade.

“Anderson Grecco e seu pai são pessoas que têm histórico de luta pelo desenvolvimento de Ribeirão Pires e compreendem o papel estratégico que a cultura tem no processo de desenvolvimento social”, disse Kiko.

Grecco e Kiko se enfrentaram nas urnas na última eleição municipal em 2016. Na ocasião, o republicano teceu duras críticas ao socialista, chamando o então adversário de “forasteiro”, em alusão à vida política de Kiko em Rio Grande da Serra – onde foi prefeito por dois mandatos. Kiko venceu o pleito e Grecco ficou na terceira colocação.

Luiz Carlos Grecco comandou o Paço de Ribeirão por duas vezes, a primeira, de 1977 a 1982, e a segunda vez de 1989 até 1992.

Em sua fala, o novo secretário comentou sobre a importância da criação de uma Pasta de Cultura, argumentando que investimentos em ações culturais podem trazer benefícios sociais e contribuem para a melhoria da formação dos munícipes. “Sinto-me honrado em receber esta nobre missão, até por conta da carência da Cultura em todo o País, de modo geral. Vamos seguir atuando de forma integrada entre os setores, prezando pelas parcerias, com olhar diferenciado às atividades culturais”, declarou o novo secretário de Cultura.

Durante a reunião, foi oficializada também a nomeação de João Mancuso (PSB) no comando da Secretaria de Gabinete, criada também após a reforma. Antes, Mancuso atuava como secretário de Assuntos Estratégicos, Pasta extinta.