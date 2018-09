Doria diz avaliar possibilidade de Estado assumir Hospital Nardini

Junior Carvalho



21/09/2018 | 07:20



Candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria (PSDB) admitiu ontem que avaliará, se eleito, a possibilidade de o governo do Estado assumir a gestão do Hospital Doutor Radamés Nardini, em Mauá, pleito antigo do município. Além da cidade mauaense, o tucano cumpriu agenda eleitoral em Ribeirão Pires e em Diadema.

Ex-prefeito da Capital, o tucano criticou a gestão municipal em Mauá, mas evitou cravar a tese de tirar das mãos do município o custeio do equipamento, que enfrenta problemas financeiros. “A questão de Mauá é de gestão pública municipal, não é só um problema de Saúde, infelizmente tenho que dizer que é um problema generalizado de gestão da cidade. E a cidade padece com isso na Saúde, na Educação, na infraestrutura, na zeladoria, na manutenção, na limpeza. A cidade precisa voltar a ter boa gestão”, disparou, ao emendar que terá de “estudar adequadamente” a possível transferência de gestão do Nardini. “Eu não vou aqui fazer populismo nem precipitação. Temos de estudar o assunto para tomar uma decisão certa e não cometer nenhum equívoco”, desconversou.

Antes de pisar em solo mauaense, mais cedo Doria desembarcou em Ribeirão Pires, onde caminhou pelo Centro ladeado de políticos locais e do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), candidato a deputado federal, e da primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), postulante a estadual. A mesma comitiva acompanhou o tucano em outra atividade em Diadema, última parada da agenda de ontem de Doria na região. No município diademense, o tucano também andou pelo Centro, onde cumprimentou comerciantes do entorno da Praça Castelo

Branco e parou para tirar selfies com eleitores e curiosos. O ato foi acompanhado praticamente apenas por cabos eleitorais de Doria e dos candidatos de São Bernardo, além de tucanos de outros municípios. Apenas dois nomes do PSDB de Diadema participaram da caminhada na cidade.



DATAFOLHA

O tucano evitou contar vantagem da mais recente pesquisa de intenções de voto, divulgada ontem. Segundo o Datafolha, Doria oscilou positivamente um ponto em duas semanas e foi a 26%. O presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), tem 22% – tinha 23% no último levantamento, divulgado no dia 6. Ambos, portanto, estão empatados tecnicamente. Em terceiro lugar vem o governador e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), com 11% – subiu três pontos. Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo, marcou 6%.

“Tenho dito há seis meses em que tenho liderado as pesquisas, elas representam o momento. Amanhã já é outra pesquisa, daqui a três dias, outra. Elas servem de baliza, mas quem decide o voto é o eleitor no dia 7 de outubro”, declarou.