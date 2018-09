Oliva defende usina de lixo e gera polêmica

Raphael Rocha



21/09/2018 | 07:14



O vereador de São Caetano César Oliva (PR) virou centro de polêmica na cidade. Tudo porque afirmou, na tribuna da Câmara, que conversou com grupo de investidores norte-americanos disposto a aportar US$ 200 milhões (cerca de R$ 815 milhões) no município para construção de usina de incineração de lixo, com produção de energia dessa combustão. O local mapeado foi parte pública do antigo terreno da Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, no bairro Fundação. Há pleito antigo da população local para que a área se torne amplo espaço de lazer e cultural, projeto esse que esbarra na descontaminação do terreno, conforme determinação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Esses mesmos moradores já estão se organizando, em redes sociais e núcleos do bairro, para derrubar a proposta de Oliva. O republicano garante que a ideia é 100% limpa, que trará benefícios para a cidade e fará de São Caetano vitrine no tratamento de resíduos sólidos na América Latina. Entretanto, os munícipes reclamam que não há estudo que comprove a tese do vereador e que a instalação de usina na área, em vez de revitalizar o local, vai depreciar o bairro.

Com Bolsonaro

O parlamentar Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo, tem feito questão de ressaltar que apoia o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) antes mesmo de o processo eleitoral começar de fato, no mês passado. Tanto que apresentou foto de jantar promovido pró-candidatura de Bolsonaro no dia 26 de junho, no Rio de Janeiro, na qual ele aparece com o deputado do PSL e com o ex-senador Ney Suassuna (PRB-PB). Rafael também ressalta que não tem medo de represálias, a despeito de seu partido estar no arco de alianças do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB).

Contradição

Chamou atenção a postura do vereador Jorge Araújo (PHS), de São Bernardo, de pedir votos para Enrico Miasi, candidato a federal, e Reinaldo Alguz, a estadual, ambos filiados ao PV. Além do fato de a dupla não ser ligada ao governo que Araújo defende em São Bernardo, o PV defende publicamente a legalização do aborto e a liberação das drogas, algo que Araújo, católico fervoroso e assumido, rejeita.

Pichação

O comitê da dobrada formada pelos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre) em Santo André amanheceu pichado. O escritório em apoio às candidaturas de Kim Kataguiri a deputado federal e de Arthur do Val a estadual, localizado na Avenida Perimetral, em Santo André, apareceu vandalizado. BO (Boletim de Ocorrência) foi registrado sobre o episódio.

Integrados ao time

O ex-prefeiturável Taka Yamauchi (PSD) e o vereador Ricardo Yoshio (PRB), ambos de Diadema, se aproximaram de vez do grupo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Os dois fecharam apoio à candidatura da primeira-dama Carla Morando (PSDB) a deputada estadual e têm feito campanha efusiva para a tucana no município. Já se comenta nos bastidores que a dupla deve contar com apoio de Morando na eleição de 2020 em Diadema – os dois são cotados para concorrer ao Paço.

Podado

Vereador de Diadema e candidato a deputado federal pelo PSB, Célio Boi não fez questão de esconder o descontentamento ao ter fala interrompida durante evento de seu partido no sábado, na presença da coronel Eliane Nikoluk (PR), candidata a vice na chapa do governador Márcio França (PSB), e da primeira-dama Lúcia França (PSB). Boi discorria para a militância quando foi orientado a dar vez a outras figuras, até porque aquele era um ato para as mulheres que apoiam a candidatura à reeleição de Márcio França. O vereador imediatamente parou, reclamou por ter sido podado e se retirou do local, causando constrangimento.