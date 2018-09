Antes tarde do que nunca

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 07:12



Um ano após ser reprovado no teste de segurança da Latin NCAP (recebeu zero) em razão de fragilidade em impactos laterais), o Ford Ka foi novamente avaliado pela entidade e desta vez obteve resultados bem melhores, com quatro estrelas para a proteção de crianças e três para adultos.

Embora tenha considerado um avanço, a entidade fez ressalvas ao divulgar os dados ontem. “É alentador encontrar mais modelos compactos com melhoras como o Ka. Contudo, seu rendimento de segurança básico está ainda por baixo da versão europeia”, afirmou Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP, destacando que no Velho Mundo as normas de segurança são muito mais rígidas que na América do Sul.

A Ford destacou que a melhora ocorreu em razão de mudanças importantes, como reforços adicionais na carroceria, com ampliação da espessura das chapas em até 1,2 milímetro e a aplicação de aços especiais de alta resistência em áreas críticas, como pilares, portas e teto para aumentar a rigidez torsional e o desempenho em colisões.

A versão avaliada foi a de entrada SE, com dois airbags, freios ABS e ganchos Isofix para cadeiras infantis. Outras versões do Ka, mais caras e com mais acessórios, trazem equipamentos adicionais de segurança que elevam o padrão dos carros de entrada: a Titanium e a FreeStyle, por exemplo, são as únicas no segmento a vir com seis airbags, além de controle eletrônico de estabilidade e tração.