Chuva provoca queda de 15 árvores na região

Da Redação



20/09/2018 | 20:55



O forte temporal registrado na madrugada desta quinta-feira causou transtornos aos moradores do Grande ABC. Com duração de cerca de pouco mais de três horas, a chuva provocou a queda de 15 áreas em Santo André.

Segundo a administração municipal, as ocorrências já receberam atendimento do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes. Todas as árvores foram retiradas das vias. Não houve registro de feridos.

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), gerido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, apontam que Santo André recebeu o maior volume de chuvas no período. Foram 18,5mm no período das 4h a 5h da manhã.

Em São Caetano, houve registro de queda de granizo em alguns bairros.

Já em Ribeirão Pires, segundo a Defesa Civil, foi registrada apenas uma queda de galho de amoreira, sobre a calçada na Avenida Miguel Prisco, sem danos aos moradores do entorno.