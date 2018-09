Inflação ao consumidor do Japão avança 1,3% na comparação anual de agosto

20/09/2018 | 20:42



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão avançou 1,3% em agosto na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com o Ministério de Comunicação e Assuntos Internos do país. A leitura veio acima da alta de 1,0% esperada por analistas ouvidos pela Trading Economics.

O núcleo do índice, que desconsidera preços de alimentos, subiu 0,9% no mês passado na comparação anual, em linha com a expectativa de economistas consultados pelo Wall Street Journal.

Outro subíndice do CPI, o que exclui alimentos frescos e energia e que é considerado a medida de inflação preferida do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), avançou 0,4% na comparação anual de agosto, mostrando leve aceleração em relação à alta de 0,3% vista em julho.