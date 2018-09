Leo Kanh



21/09/2018 | 07:00



São gorduras que possuem cadeias carbônicas de ligações simples. Em temperatura ambiente, se apresentam em estado sólido, principalmente a de origem animal. E, quando ingerida em excesso, aumenta os níveis do colesterol ruim.

Podem ser classificadas em:

Curta – São produzidos por bactérias intestinais por meio da fermentação das fibras ingeridas na dieta.

Média – Absorvidos pelo intestino na forma não esterificada, transportados ao fígado e ligados à albumina, sendo metabolizados rapidamente.

Longa – Sofrem o processo de esterificação, formando triglicerídeos que podem permanecer na corrente sanguínea ou serem liberados para os tecidos, atuando como forma de armazenamento de gordura no organismo. Exemplos:

-Mirístico – leite e derivados

- Palmítico – gordura animal e óleo de palma

- Esteárico – gordura do cacau

Saiba mais:

- O colesterol é uma substância encontrada apenas em produtos de origem animal.

- Componente essencial do organismo.

- Dieta rica em ácidos graxos saturados pode aumentar a produção de colesterol.

- Em conjunto com fatores genéticos aumentam drasticamente o risco de ataques cardíacos.

- As lipoproteínas de alta densidade (HDL, ou ‘bom colesterol’) carregam pedaços soltos de colesterol de volta até o fígado para sua eliminação.

- A proporção do total de colesterol HDL em relação ao LDL colesterol parece ter uma correlação mais forte com o desenvolvimento de doenças cardíacas do que apenas os níveis de LDL sozinhos.

- Os triglicerídeos são a forma como a gordura circula no sangue imediatamente após as refeições.

- Estão disponíveis para as células de energia e suscetíveis de serem utilizados durante atividades físicas.

- O excesso oriundo da ingesta de muita gordura, carboidrato ou álcool é armazenado como gordura no corpo.

- Altos níveis de triglicerídeos frequentemente acompanham um alto nível de LDL, HDL baixo e índice de gordura corporal elevado.

- Os alimentos em si são definidos de acordo com o principal tipo de ácido graxo que contêm.