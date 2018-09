Dez anos sem o maestro Flavio Florence

Ademir Médici



21/09/2018 | 07:00



E uma homenagem a quem deu vida à música em Santo André

Flavio Florence marcou época na música de Santo André. Dirigiu a Orquestra Sinfônica Municipal. Criou corais. Apresentou-se nos grandes palcos, inclusive no Exterior. Presença obrigatória nos festivais de Campos do Jordão e Paranapiacaba. O Teatro Municipal de Santo André e a Sala São Paulo eram suas casas.

Orquestra e corais por ele dirigidos também se apresentavam em espaços humildes, em bairros da periferia, sempre comandados por um homem que buscava a perfeição.

“O Coral Municipal de Santo André e o Coral da Fundação Santo André foram os dois grupos corais que o maestro Flavio Florence regeu em Santo André. Todos os ensaios eram uma grande aula de amor à música com um grande professor. As recordações são vívidas e inesquecíveis”, sintetiza Marcia Miyashiro, uma das cantoras que não deixam a memória do maestro Flavio Florence fenecer.

E são muitos como Marcia. Tanto que neste domingo, dia 23, às 16h, haverá uma apresentação musical na Catedral do Carmo, em Santo André, em homenagem a Flavio Florence.

Para falar desta apresentação, Márcia, Ermelinda Marçal e Eliane Kaesemodel participam do programa Memória na TV, do DGABC TV, que já está no ar pelo DOL – Diário Online. Sintonizem: www.dgabc.com.br

É uma edição especial. Eliane, Ermelinda e Marcia falam do mestre musical. Trazem e identificam fotos. E lembram de uma entrevista por ele concedida ao ABCD Maior, de São Bernardo, em abril de 2008.

Flávio Florence aparece bem à vontade. Cita nomes, situações. Fala dos pais, do irmão músico, de tantos outros músicos, de cantores e experiências musicais. São três blocos que hoje, entendemos, foram como uma despedida: Flávio faleceria cinco meses depois, em 21 de setembro de 2008 – há dez anos exatos, portanto.

O programa Memória na TV desta semana, além de trazer os depoimentos e acervos de Ermelinda, Marcia e Eliane, reproduz a entrevista de 2008. Acompanhem e arquivem.

Homenagem ao maestro Flávio Florence

Participantes: Coro da Cidade de Santo André e ex-integrantes dos Corais Municipal e da Fundação Santo André

Regência: maestro Roberto Ondei

Data: domingo, dia 23

Horário: 16h

Local: Catedral do Carmo, em Santo André

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Reaberto o Cine-Teatro Carlos Gomes. E lá estavam Flavio Florence e seus músicos e cantores

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 21 de setembro de 1988 - ano 31, edição 6863

Manchete – Justiça condena a Matarazzo, em São Caetano, a pagar 8 milhões de cruzados à viúva do trabalhador Pedro Mangueira Filho, morto em abril de 1984 de leucemia mieloide aguda causada por leucopenia.

É a primeira vez que a Justiça dá ganho de causa a vitima de doença profissional. Reportagem: Silvana Requena.

Grande ABC – Destinação do lixo ainda demora na região. E a população denuncia os muitos lixões. Usina de Diadema fica pronta em 50 dias.

Data – Apesar de tudo, o Grande ABC ainda tem motivos para comemorar o Dia da Árvore. Exemplo disso é a centenária figueira do Parque Duque de Caxias, em Santo André.

Memória – Jardins dos ingleses. União Lira Serrano. Um livro escrito por João Ferreira.

Literatura – Roque Luzzi profere palestra sobre seu patrono na Academia de Letras da Grande São Paulo, Cornélio Pires.

Em 21 de setembro de...

1918 – Começa a ser noticiada a ocorrência da gripe espanhola, chamada de “a enfluenza hespanhola”. Registra-se epidemia em Dacar. Brasileiros vitimados. Casos a bordo dos navios da esquadra brasileira ali estacionada.

Do noticiário:

- A última hora sabia-se que entre as vítimas da nova peste estão um médico, dois oficiais do comando e dois oficiais maquinistas.

- Providências são tomadas para o isolamento dos portos ameaçados de serem atingidos pelo terrível mal.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: uma declaração oficial informa que, desde o início das hostilidades, morreram nos campos de batalha 160 mil italianos.

Santos do Dia

- Mateus foi o primeiro dos evangelistas. Pregou na Palestina e na Etiópia.

- Ifigênia

- Maura de Troyes

Hoje

- Dia da Árvore

- Dia do Fazendeiro

- Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência

- Dia Mundial da Doença de Alzheimer

- Dia Internacional da Paz das Nações Unidas

- Dia Mundial do Fair Play (instituído pela Fifa em 21 de setembro de 1997).

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 21 de setembro:

- Em São Paulo, Guariba (1917) e Pedrinhas Paulista (1991).

- Em Minas Gerais, Araçuaí, Juvenília e Rio Preto

- No Paraná, Cambará, Mallet, Joaquim Távora, Rebouças e São Mateus do Sul

- Em Alagoas, Coité do Nóia e Olho d’Água Grande

- Em Pernambuco, Petronila<TB>

- Na Bahia, Santo Estêvão

- No Espírito Santo, São Mateus

- No Mato Grosso, Tabaporã

- No Mato Grosso do Sul, Corumbá

Fonte: IBGE