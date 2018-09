Em ritmo de treino, Arsenal vence fácil time ucraniano pela Liga Europa

20/09/2018 | 18:38



O Arsenal não tomou conhecimento do Vorskla. Em ritmo de treino, o time inglês venceu a equipe ucraniana, por 4 a 2, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela primeira rodada do Grupo E da Liga Europa. A equipe chegou a abrir 4 a 0, mas diminuiu muito o ritmo no fim do jogo, permitindo uma pequena reação do adversário.

Com forte marcação em seu campo, o Arsenal roubou várias bolas do adversário e construiu contra-ataques rápidos e eficientes. Dois dos quatro gols surgiram em belas tramas ofensivas, que tiveram início no campo de defesa inglês.

Aubameyang, duas vezes, Welbeck e Ozil fizeram os gols ingleses, enquanto Volodimir Chesnakov descontou para o Vorskla, com um belo chute de pé esquerdo, após falha da zaga inglesa. E Sharpar ainda teve tempo para fazer o segundo gol ucraniano, aos 49, com um forte disparo da entrada da área.

O Arsenal, que busca seu primeiro título na Liga Europa é treinado pelo espanhol Unai Emery, tricampeão com o Sevila (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Ele dirigiu Neymar ano passado no Paris Saint-Germain.

No outro jogo do grupo, o Sporting teve muitas dificuldades para derrotar o Qarabag, do Azerbaijão. O brasileiro Raphinha abriu o placar, em Lisboa, aos nove minutos da etapa final. Jovane Cabral só foi ampliar a vantagem aos 43. A segunda rodada da chave está prevista para 4 de outubro com os seguintes duelos: Qarabag x Arsenal e Vorskla x Sporting.

GRUPO D - O Dínamo Zagreb conseguiu uma bela vitória, ao golear o Fenerbahçe, na Croácia, por 4 a 1. O destaque do jogo, válido pel Grupo D, foi Harjhoric, autor de dois gols. Sunjic e Olmo também marcaram. Neustaedter fez o gol turco.

Oravec, aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória do Spartak Trnava, da Eslováquia, sobre o Anderlecht. Detalhe: esta foi a única finalização da partida no gol. O time eslovaco, que jogou em casa, errou a mira cinco vezes, enquanto os belgas finalizaram para fora em seis oportunidades. No dia 4, os jogos serão Fenerbahçe x Spartak Trnava e Anderlecht x Dínamo Zagreb.

GRUPO C - O Slavia Praga, da República Checa, foi o único a vencer na primeira rodada. Em casa, o time bateu o Bordeaux, por 1 a 0, com gol de Zmrhal, aos 35 minutos do primeiro tempo. No outro jogo da chave, na Dinamarca, Kobenhavn e Zenit ficaram no empate por 1 a 1. Mak marcou para os russos, aos 44 minutos do primeiro tempo. Sotiriou empatou, aos 18 da etapa final. A segunda rodada, prevista para dia 4, terá os seguintes duelos: Bordeaux x Kobenhavn e Zenit x Slavia Praga.