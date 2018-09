Bolsas de NY têm recorde de fechamento, otimistas com economia

20/09/2018 | 18:23



Com altas de quase 1%, as bolsas de Nova York renovaram máxima histórica nesta sessão de quinta-feira, 20, com ganhos em quase todos os setores. A base para o bom humor continua sendo o entendimento de que alguma aproximação entre os EUA e a China pode vir após as eleições no Congresso americano, em novembro, depois de o governo de Donald Trump acenar com uma tarifa menor que a inicialmente cogitada sobre importações chinesas.

O Dow Jones teve seu primeiro recorde de fechamento desde janeiro. Pela manhã, o Dow Jones já havia atingido máximas intraday, aos 26.697,49 pontos. Os mercados têm minimizado as preocupações de escalada da guerra comercial entre EUA e a China, o que tem garantido ganhos à Boeing e à Caterpillar, duas empresas sensíveis às negociações comerciais dado seu alto grau de exportação. As ações da companhia terminaram com ganho de 0,66% e 2,13%, respectivamente.

Analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apontam que um desmonte da tensão comercial antes do pleito legislativo nos EUA em novembro é improvável, mas que, assim que passar as eleições, os americanos podem tentar uma aproximação com Pequim. Em caso de um possível acordo, países mais abertos ao comércio se beneficiariam, além de emergentes e as próprias duas potências.

O Dow Jones teve alta de 0,95%, aos 26.656,98 pontos, o Nasdaq ganhou 0,98%, aos 8.028,23 pontos, e o S&P 500 avançou 0,78%, aos 2.930,75 pontos.

O bom humor ganhou ainda mais força nesta quinta-feira com a sinalização de que a economia dos EUA segue robusta, após mais uma rodada de indicadores positivos nos EUA. Os novos pedidos de auxílio-desemprego recuaram 3 mil, a 201 mil, abaixo da previsão de 210 mil. Com isso, os pedidos atingiram nova mínima desde dezembro de 1969. Além disso, o índice de atividade regional da distrital da Filadélfia do Federal Reserve subiu de 11,9 em agosto para 22,9 em setembro, também acima da estimativa de 15,0.