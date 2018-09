Milan sofre, mas bate estreante de Luxemburgo na Liga Europa

20/09/2018 | 17:59



Ainda em busca de seu melhor futebol e em meio a um início de temporada decepcionante, o Milan suou para vencer na estreia da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o tradicional time italiano visitou o modesto Dudelange em Luxemburgo e teve muito trabalho para sair com o triunfo por 1 a 0, pelo Grupo F do torneio.

Sem conquistar um título de expressão desde 2011, o Milan luta para se reerguer no cenário nacional e continental, mas segue com dificuldades. Nesta quinta, encarou um adversário que não só estreava na competição, como se tornou o primeiro time de Luxemburgo a disputar a fase de grupos de um torneio continental na história.

No primeiro tempo, o Milan foi o primeiro a chegar em tentativas de Higuaín e Castillejo, mas o Dudelange não deixou por menos. Com o apoio da torcida da casa, foi para cima e também assustou, exigindo a intervenção de Reina em pelo menos dois lances de perigo.

Somente na etapa final os italianos tomaram conta da partida e chegaram ao gol da vitória aos 13 minutos, quando Castillejo recebeu pela direita e tocou para Higuaín, que finalizou cruzado sobre o goleiro. O mesmo Higuaín e Borini ainda perderam oportunidades de ampliar, mas o Dudelange já estava batido.

Na outra partida pela primeira rodada do Grupo F, o Olympiacos recebeu o Betis na Grécia e ficou no empate sem gols mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Tsimikas. As duas equipes somaram seus primeiros pontos no torneio e devem lutar pela segunda vaga da chave.

OUTROS RESULTADOS - Pelo Grupo A, destaque para o Bayer Leverkusen, que foi à Bulgária e voltou com três pontos ao derrotar o Ludogorets por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. Na mesma chave, outra vitória de visitante. O Zurique foi ao Chipre e bateu o AEK Larnaca por 1 a 0.

Já no Grupo B, o Celtic recebeu o norueguês Rosenborg na Escócia, suou, mas venceu por 1 a 0 com gol no fim. Na Alemanha, o austríaco Red Bull Salzburg visitou o RB Leipzig, abriu 2 a 0, sofreu o empate, mas marcou nos últimos minutos para arrancar o triunfo por 3 a 2.