Kiss anuncia aposentadoria dos palcos após 45 anos de carreira

20/09/2018 | 17:49



A banda americana Kiss anunciou nesta quarta-feira, 19, que vai se aposentar dos palcos, após 45 anos de carreira. A turnê de despedida, chamada de "End of the Road World Tour" foi divulgada durante uma apresentação da banda no programa de TV America''s Got Talent.

As datas e locais da turnê serão anunciados "nas próximas semanas", de acordo com um comunicado divulgado após o show na TV.

A formação atual da banda tem Gene Simmons, Paul Stanley (69 e 67 anos, respectivamente), Tommy Thayer e Eric Singer.

"Tudo que construímos e conquistamos nas últimas quatro décadas nunca poderia ter acontecido sem as milhões de pessoas ao redor do mundo que encheram clubes, arenas e estádios ao longo desses anos. Essa será a celebração final para aqueles que nos viram e uma última chance para quem não viu. KISS Army, nós estamos dizendo adeus com o nosso maior show até agora e nós vamos sair de cena do mesmo jeito que entramos... sem remorsos e imparáveis", diz a nota.