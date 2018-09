PGR tenta revogar de liminar que autorizou volta de Atila

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 16:49



O subprocurador Edson Oliveira de Almeida, da PGR (Procuradoria-Geral da República), ingressou com pedido para derrubar a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou o retorno do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), ao cargo.

Almeida escreveu que “o afastamento do paciente do cargo de prefeito municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros”. O trecho foi extraído de um relatório de habeas corpus expedido por Carlos Velloso, ex-ministro do Supremo.

Atila foi preso no dia 9 de maio, na esteira da Operação Prato Feito, que investiga suspeita de superfaturamento no contrato de merenda e uniforme escolares em ao menos 30 cidades paulistas. À época, a detenção foi confirmada porque policiais federais encontraram R$ 87 mil, em espécie, na residência do socialista. Sua prisão foi revogada no mês seguinte, mas o TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região aplicou medidas restritivas, dentre as quais o impedimento de retornar à função de prefeito e de adentrar ao Paço.

No dia 11 de setembro, Gilmar autorizou a volta de Atila ao cargo. O socialista tomou posse novamente no dia seguinte. Ele nega as acusações.