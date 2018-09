Físico impecável de Chris Hemsworth distraiu muito Dakota Johnson em set de filmagens

20/09/2018 | 16:11



Quem gosta de acompanhar a carreira de Chris Hemsworth sabe que, até hoje, seu papel mais conhecido no cinema é o personagem Thor, o herói nórdico que faz parte da franquia de Os Vingadores. Com um físico impecável, o ator australiano causou uma confusão e tanto no set de seu mais novo filme, Bad Times at the El Royale, previsto para estrear em outubro nos Estados Unidos, ainda sem data para chegar aos cinemas brasileiros. Pelo menos é isso o que conta sua colega de cena, Dakota Johnson!

Em entrevista à Vogue australiana, a atriz comentou sobre suas cenas com Hemsworth, que aparece com a camisa desabotoada em algumas cenas, mostrando o tanquinho. Sobre o assunto, a estrela de Cinquenta Tons de Cinza contou os detalhes:

- Oh meu Deus. É muita distração. Eu ficava, tipo, Gente, vocês erraram feio ao fazer com que ele fizesse isso, porque todo mundo vai esquecer tudo o que aconteceu (no filme) até este momento. Chris vai entrar em cena e o corpo dele é escandaloso, é inacreditável, como uma coisa louca para ser vista, e sua camisa está completamente desabotoada. Ninguém no set conseguia prestar atenção em mais nada: foi muito chocante, não de uma forma sexual, de forma alguma, apenas, tipo, cientificamente, como é possível ser daquele jeito? Loucura!

Ela ainda continua:

- E então ele comia um pacote de chocolate e eu ficava, tipo: Você é um idiota, vai se ferrar! Eu não como nada doce: eu como coisas verdes por três meses para poder caber em calças jeans. E ele come o que ele quiser e ele literalmente parece que foi esculpido em mármore - é loucura.

Por fim, Dakota ainda elogiou bastante o astro:

- Ele é muito engraçado, doce e maravilhoso e um ótimo ator. Ele é uma verdadeira joia.

Bad Times at the El Royale é um filme escrito e dirigido por Drew Goddard e conta a história de estranhos que acabam se hospedando em um mesmo hotel, na mesma noite, e que, de certa forma, possuem algo em comum. Além de Hemsworth e Johnson, o elenco do longa ainda conta com a presença de Jon Hamm e Jeff Bridges.