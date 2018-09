J.K. Rowling confirma a teoria dos fãs sobre o nome de Hermione

20/09/2018 | 16:11



Mesmo com o último livro de Harry Potter tendo sido lançado anos atrás, a escritora J.K. Rowling adora atiçar os fãs com novas informações do mundo bruxo, com coisas que não podem ser encontradas nos livros, além de declarações sobre os personagens.

Junto com o site Pottermore, criado para expandir o universo, a autora também é bastante presente nas redes sociais, onde interage com os fãs da saga.

Foi em uma de suas redes sociais que a autora revelou que a teoria dos fãs da saga sobre o nome de Hermione Granger é verdadeira. A teoria era de que a cena em que a bruxinha corrige Victor Krum quando ele pronuncia seu nome de forma errada, em Harry Potter e o Cálice de Fogo, foi incluída no filme somente para ensinar os fãs a falarem o nome dela, pois eles também estavam pronunciando errado. Na cena, Victor fala Hermy-own e ela corrige dizendo que é Her-my-oh-nee.

A escritora retuitou a postagem de um fã que explicava sua suposição, e confirmou: Teoria correta. Nos comentários, os potterheads confessaram que realmente falavam o nome da bruxinha, interpretada por Emma Watson, de maneira incorreta.

Isso aconteceu porque os filmes ainda não haviam sido lançados e o nome Hermione não era algo comum, então ninguém sabia ao certo como era a verdadeira pronúncia.