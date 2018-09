‘Eles Não Usam Black-Tie’ tem apresentação na região

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



21/09/2018 | 07:51



Clássico texto teatral de Gianfrancesco Guarnieri, Eles Não Usam Black-Tie comemora 60 anos de existência – a primeira apresentação foi no Teatro Arena, em São Paulo. Este ano ganhou montagem do diretor Dan Rosseto, que em julho encerrou uma temporada de dois meses na Capital e vem hoje ao Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, com apresentação única. “A ideia foi ir no original e entender a atualidade daquele texto. Acho que precisamos cada vez mais produzir teatro brasileiro, ao invés de importar peças de outros países”, analisa o diretor.

A peça teatral conta a história de Otávio, militante sindical que organiza greve para resistir práticas exploradoras de uma metalúrgica, onde seu filho Tião trabalha. Com a namorada grávida, Tião resiste à greve para não ser demitido. “Atualmente estamos vivendo um movimento delicado não apenas pelas eleições, mas por todas as manifestações. Essa questão de lutas sindicais é tão forte no Grande ABC. Para nós, é muito especial estar em São Bernardo”, comenta Rosseto.



Eles Não Usam Black-Tie – Peça. No Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), em São Bernardo. Hoje, às 21h. Ingr.: R$ 30 a R$ 60 (Bilheteria Express).