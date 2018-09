Doria faz peregrinação pelo Grande ABC

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



20/09/2018 | 15:31



Candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria faz caminhada no Centro de Diadema na tarde desta quinta-feira.

O tucano está acompanhado do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), candidato a deputado federal, e da primeira dama Carla Morando, postulante a estadual. Doria já cumpriu agendas nesta quinta-feira em Ribeirão Pires e em Mauá.