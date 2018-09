Novo namorado de Mariana Rios é milionário clicado com Bruna Marquezine no colo em 2017

20/09/2018 | 15:11



Mariana Rios está de namorado novo após terminar com o milionário Rômolo Holsback. E pode ser que você se lembre do novo escolhido de Mariana por uma passagem de outubro de 2017, quando ele foi clicado com Bruna Marquezine no colo em Nova York!

Lucas Kalil, segundo o jornal Extra, é estudante de administração e é sócio de três empresas em São Paulo: uma produtora de eventos, uma incorporadora e uma imobiliária.

Lucas e Mariana foram juntos a um evento na noite de quarta-feira, dia 19.

Em 2017, ele teria sido um affair de Bruna em um período em que a atriz estava separada de Neymar.