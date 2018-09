Emilia Clarke, de Game of Thrones, tatua os filhos dragões

20/09/2018 | 15:11



Emilia Clarke, atriz de Game of Thrones, eternizou seu papel como Daenerys Targaryen, a Mãe dos Dragões, com uma tatuagem delicada no pulso.

Emilia mostrou os três dragões que tatuou no pulso, pelas mãos do artista Dr. Woo, famoso por ter marcado também a pele de Drake, Rihanna, Miley Cyrus e Brooklyn Beckham.

Na legenda do clique que revelou o desenho ela escreveu: Mãe dos Dragões Para Sempre!