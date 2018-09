Ariana Grande está fazendo terapia intensa após morte do ex, Mac Miller

20/09/2018 | 15:11



Ariana Grande está fazendo uma terapia intensa após a morte do ex, Mac Miller, dia 7 de setembro. Segundo o Radar Online, uma fonte próxima à cantora revelou: Ariana está bem abalada sobre a morte de Mac, e sua mãe está ficando na casa dela. Ela está em contato com a família de Miller e fazendo tudo que pode em sua homenagem. Além disso, ela estaria trabalhando muito para garantir que a família a pessoas próximas a Miller fiquem bem, de acordo com a fonte. E tem mais...

...a cantora apareceu pela primeira vez em público ao lado do atual noivo, Pete Davidson, desde a morte de Mac, na quarta-feira, 19. Eles passearam pelas ruas de Nova York, e Ari pareceu bem emotiva em diversos momentos.

Um representante de Grande também comentou a ausência do casal no Emmy, que aconteceu segunda-feira, dia 17, mesmo com dois lugares reservados para eles em destaque na plateia: Por conta dos eventos que aconteceram nos últimos anos, Ariana vai tirar um tempo muito necessário para se curar e recompor.