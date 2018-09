Everton desfalca treino e Aguirre testa opções para vagas de Bruno Alves e Rojas

20/09/2018 | 15:03



Em treino fechado para a imprensa nesta quinta-feira, o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, testou opções para substituir Bruno Alves e João Rojas, suspensos da partida contra o América-MG, sábado, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador ainda deve ter outros desfalques por causa de lesão.

O meia-atacante Everton está com uma fibrose na coxa esquerda e não participou do treino. O jogador ficou fora de três partidas devido a um estiramento na coxa esquerda, voltou contra o Santos, no último domingo, mas reclamou de dores musculares novamente. Submetido a exames médicos, foi detectada uma fibrose 15 centímetros abaixo da lesão anterior.

Everton será reavaliado na sexta-feira. Se estiver sem dores, poderá ser liberado pelo departamento médico para treinar com o restante do elenco.

Já o lateral-direito Bruno Peres treinou separado do grupo nesta quinta-feira e fez um trabalho específico com o preparador físico Henrique Martins. O jogador ainda se recupera de um estiramento no músculo adutor da perna direita e não joga desde a partida contra o Fluminense, na 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 50 pontos, o São Paulo lidera o Brasileirão. Para o jogo de sábado, a expectativa é que o Morumbi esteja lotado. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.