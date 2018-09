Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano no Grammy Latino

20/09/2018 | 14:03



A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados à 19.ª Entrega Anual do Latin Grammy (o Grammy Latino), a maior honraria da música latina. Chico Buarque concorre na categoria álbum do ano por Caravanas. Yamandu Costa, Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda estão na disputa de melhor álbum instrumental. João Bosco, Elza Soares, Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle estão entre os indicados nas categorias de música brasileira.

O colombiano J Balvin, astro do reggaeton, lidera a lista geral com oito indicações, seguido pela espanhola Rosalía com cinco. Vários artistas e produtores receberam quatro indicações, incluindo El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García e Natalia Lafourcade.

Na categoria álbum do ano, Chico Buarque concorre com Pablo Alborán (Prometo), J Balvin (Vibras), Jorge Drexler (Salvavidas de Hielo), El David Aguilar (Siguiente), Kany García (Soy Yo), Natalia Lafourcade (Musas, Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos,vol. 2), Luis Miguel (¡México Por Siempre!), Monsieur Periné (Encanto Tropical) e Rozalén (Cuando el Río Suena...).

Os indicados ao Grammy Latino são escolhidos por meio dos votos dos membros internacionais da Academia Latina da Gravação, representando todos os gêneros e disciplinas criativas, incluindo artistas da gravação, compositores, produtores, músicos, engenheiros de som e engenheiros de estúdio. Os indicados de 2018 foram selecionados entre os quase 14 mil projetos registrados em 49 categorias.

Os membros votantes começam a rodada final da votação on-line no dia 28 de setembro de 2018.

Veja a lista de indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2018:

Álbum do Ano

Prometo - Pablo Alborán

Vibras - J Balvin

Caravanas - Chico Buarque

Salvavidas De Hielo - Jorge Drexler

Siguiente - El David Aguilar

Soy Yo - Kany García

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 - Natalia Lafourcade

¡México Por Siempre! - Luis Miguel

Encanto Tropical - Monsieur Periné

Cuando El Río Suena... - Rozalén

Gravação do Ano

No Vaya A Ser - Pablo Alborán

É Fake (Homem Barato) - Anaadi

Mi Gente - J Balvin con Willy William

Internacionales - Bomba Estéreo

Telefonía - Jorge Drexler

Para Siempre - Kany García

X - Nicky Jam e J Balvin

Danza De Gardenias - Natalia Lafourcade junto com Los Macorinos

Bailar Contigo - Monsieur Periné

Malamente - Rosalía

Canção do Ano - Prêmio aos Compositores

Antes De Ti - Manú Jalil e Mon Laferte, compositores (Mon Laferte)

Bailar Contigo - Monsieur Periné, compositor (Monsieur Periné)

Danza De Gardenias - David Aguilar Dorantes e Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade junto com Los Macorinos)

Embrujo - El David Aguilar, compositor (El David Aguilar)

La Puerta Violeta - Rozalén, compositora (Rozalén)

Malamente - Antón Alvarez Alfaro, Pablo Diaz-Reixa e Rosalía, compositores (Rosalía)

Para Siempre - Kany García, compositora (Kany García)

Robarte Un Beso - Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives e Sebastián Yatra, compositores (Carlos Vives e Sebastián Yatra)

Melhor Álbum Instrumental

Yamandu Costa - Recanto

Hamilton De Holanda Trio - Jacob 10zz

Airto Moreira - Aluê

Hermeto Pascoal & Grupo - No Mundo dos Sons

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mano Que Zuera - João Bosco

Caravanas - Chico Buarque

Edu, Dori e Marcos - Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle

Campos Neutrais - Vitor Ramil

Deus é Mulher - Elza Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Noturno - Anaadi

Amor é Isso - Erasmo Carlos

Dona de Mim - Iza

Ana Vilela - Ana Vilela

Xenia - Xenia

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Recomeçar - Tim Bernardes

Relax - Kassin

Lenine em Trânsito - Lenine

Casas - Rubel

Ecos do Acaso e Casos de Caos - Jay Vaquer

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alô Vila Isabeeeel!!! - Martinho Da Vila

Prazer, Eu Sou Ferrugem - Ferrugem

Munduê - Diogo Nogueira

Amor e Música - Maria Rita

Só Vem! Ao vivo - Thiaguinho

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Sentimento de Mulher - Solange Almeida

70 Anos - As Galvão

Contraste - Naiara Azevedo

Elas em Evidência - Chitãozinho & Xororó

Dois Tempos, Parte 2 - Zezé Di Camargo & Luciano

Sou do Interior (Ao Vivo) - Fernando & Sorocaba

Bem Sertanejo (O Show) - Michel Teló

A lista completa de indicados está no site do Grammy Latino.