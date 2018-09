Confirmado como titular, Mateus Vital quer dar mais dinâmica ao ataque corintiano

20/09/2018 | 12:43



O meia Mateus Vital foi confirmado no treino desta quinta-feira entre os titulares do Corinthians para o duelo de domingo contra o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrará na vaga de Roger e espera agora dar maior movimentação para o ataque alvinegro, que marcou apenas oito gols nos últimos dez jogos.

"Quando entrei nos dois jogos com o Jair, ele pediu para dar mais dinâmica à equipe. E é isso que espero dar ao time. Espero ajudar da melhor maneira possível para que a gente saia com essa vitória que vai ser importante no decorrer do Campeonato", disse o jogador.

O Corinthians é uma das equipes que menos chuta a gol na competição. De acordo com o Footstats, o time alvinegro tem apenas 88 finalizações certas no Brasileirão e ocupa o antepenúltimo posto nesse ranking, à frente apenas de Chapecoense (83) e América-MG (81). O Flamengo encabeça a lista com 145.

"O Jair vem conversando com a gente. Ele falou do fator de finalização e tem pedido para que a gente chegue com mais qualidade para tentar fazer o gol. Vamos ver se a gente consegue chegar mais ao ataque no domingo", comentou.

No treino desta quinta-feira, após uma roda de bobinho, Jair Ventura colocou o time titular para treinar ataque contra defesa. O treinador postou os quatro marcadores na linha da grande área e colocou o restante da equipe para atacar, incluindo o volante Gabriel, que substituirá o suspenso Ralf.

"A gente tinha que rodar a bola e buscar a infiltração", explicou Vital. O jogador ficou mais centralizado junto com Jadson, enquanto Clayson e Romero atuavam abertos pelas pontas. "Essa é a maneira que mais gosto de jogar (pelo meio). Tenho jogado mais vezes pela direita ou pela esquerda", prosseguiu.

Nos últimos dez jogos do Corinthians, Vital começou em apenas um como titular, contra o Atlético-PR. No entanto, entrou no decorrer de outras oito partidas. Ele só ficou de fora do clássico contra o Palmeiras, na estreia do técnico Jair Ventura.