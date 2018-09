Polícia Militar estoura desmanche em São Caetano

Do Diário OnLine



20/09/2018 | 12:28



A Polícia Militar estourou um desmanche na Vila São José, em São Caetano, na última quarta-feira (19).

Agentes do 6º Batalhão foram solicitados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar possível desmanche de veículos na Rua Antônio da Fonseca Martins. As viaturas do Rádio Patrulhamento, Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e Tático Comando se deslocaram ao endereço indicado, onde se depararam com o galpão fechado. Constataram, em seguida, uma porta aberta que também dava acesso ao local, pela Rua Padre Mororó.

Ao entrar no galpão, os policiais localizaram uma perua Kombi e um caminhão Renault Master, ambos com peças de veículos no seu interior. Outras carrocerias de veículos de luxo estavam cortadas. Além disso, foram encontrados quatro jogos de emplacamentos, todos constando como produtos de roubo, um aparelho inibidor de sinal, que bloqueia os rastreadores dos veículos e impossibilita de serem achados pelas seguradoras, e diversas ferramentas e máquinas de corte. Havia indícios de que os indivíduos teriam deixado o local pouco antes da chegada das autoridades.

A ocorrência foi encaminhada para ao 3º DP (Nova Gerty) e todos o material foi apreendido.